В оккупированном Крыму в двух районах слышали сильный взрыв
Киев • УНН
В оккупированном Крыму в двух районах слышали сильный взрыв, не исключают работу росПВО.
Во временно оккупированном Крыму сразу в двух районах был слышен сильный взрыв, не исключена работа российской ПВО, сообщил в четверг телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
В Симферопольском и Красногвардейском районах был слышен сильный взрыв, сообщают наши подписчики
В телеграм-канале предположили, что "вероятно, работает росПВО".
Крымские партизаны обнаружили два вражеских РЛС в Севастополе29 февраля 2024, 10:09 • 19775 просмотров
В оккупированном Крыму в двух районах слышали сильный взрыв
В оккупированном Крыму в двух районах слышали сильный взрыв, не исключают работу росПВО.
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