Поблизу окупованого Сімферополя пролунали вибухи: росіяни заявили про нібито збиття безпілотника
Київ • УНН
міністерство оборони росії заявило, що вибухи в Криму це нібито успішна ліквідація українського безпілотника системою протиповітряної оборони.
У російському міністерстві оборони заявили, що нещодавні вибухи на території Криму це нібито успішно робота їхнього ППО. Про це йдеться в заяві російського міністерства, пише УНН.
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Зазначається, що сьогодні близько 15.45 війська рф нібито збили український безпілотник над територією Криму.
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У мережі вже з'явились кадри роботи російської ППО, які опублікували місцеві мешканці. Як повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер" вибухи було чути в поблизу села Мар'їне районі окупованого Сімферополя.
Вдруге про вибух, теж в районі Сімферополя, знову повідомили місцеві.
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Зазначається, що завдяки матеріалам, які надали місцеві мешканці партизани також встановили орієнтовне місце пусків російської ППО.
Нагадаємо
Партизани "АТЕШ" зафіксували розміщення цілого дивізіону російських зенітних ракетних систем С-400 у Сакському районі тимчасово окупованого Криму.