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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вблизи Нью-Йорка перевернулась лодка: есть погибшие и раненые

Вблизи Нью-Йорка перевернулась лодка: есть погибшие и раненые

Киев  •  УНН

 • 3494 просмотра

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Вблизи Нью-Йорка в районе Ньюпорт-Вок перевернулась лодка с шестью людьми на борту. Пять человек спасли, но трое умерли в больнице, один в тяжелом состоянии, еще один - в стабильном.

В США по меньшей мере три человека погибли и еще двое получили ранения после того, как вблизи Нью-Йорка перевернулась лодка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел в районе Ньюпорт-Вок, известном как Бризи-Пойнт.

Шесть человек находились в воде после того, как лодка перевернулась. Полиция Нью-Йорка сообщила, что пять человек спасли из лодки в воде и доставили в местные больницы, где трое умерли. Один человек в тяжелом состоянии, другой - в стабильном

- говорится в сообщении.

Издание уточняет, что двое пострадавших были доставлены вертолетом в больницу университета Стейтен-Айленда, а трое доставлены на станцию береговой охраны Сэнди-Гук, где ждали бригады экстренной медицинской помощи.

Напомним

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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