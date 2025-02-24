Вблизи Нью-Йорка перевернулась лодка: есть погибшие и раненые

В США по меньшей мере три человека погибли и еще двое получили ранения после того, как вблизи Нью-Йорка перевернулась лодка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел в районе Ньюпорт-Вок, известном как Бризи-Пойнт.

Шесть человек находились в воде после того, как лодка перевернулась. Полиция Нью-Йорка сообщила, что пять человек спасли из лодки в воде и доставили в местные больницы, где трое умерли. Один человек в тяжелом состоянии, другой - в стабильном - говорится в сообщении.

Издание уточняет, что двое пострадавших были доставлены вертолетом в больницу университета Стейтен-Айленда, а трое доставлены на станцию береговой охраны Сэнди-Гук, где ждали бригады экстренной медицинской помощи.

Напомним

На днях в США на военно-воздушной базе Киртленд в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, произошла стрельба. В результате погиб военный, еще один был ранен.

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