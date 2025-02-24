Поблизу Нью-Йорка перекинувся човен: є загиблі та поранені

У США щонайменше троє людей загинули і ще двоє отримали поранення після того, як поблизу Нью-Йорка перекинувся човен. Про це повідомляє УНН із посиланням на NBC.

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Зазначається, що інцидент трапився в районі Ньюпорт-Вок, відомому як Бризі-Пойнт.

Шість людей перебували у воді після того, як човен перекинувся. Поліція Нью-Йорка повідомила, що п'ятьох людей врятували з човна у воді та доставили до місцевих лікарень, де троє померли. Одна людина у важкому стані, інша – у стабільному