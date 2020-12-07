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Убийство музыканта Деревянко: третьего подозреваемого взяли под стражу

Убийство музыканта Деревянко: третьего подозреваемого взяли под стражу

Киев  •  УНН

 • 20938 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей третьему подозреваемому по делу об убийстве столичного музыканта Александра Деревянко на Печерске, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 6 Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей третьему подозреваемому по делу об убийстве столичного музыканта на Печерске", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, 31-летний житель Киева помогал двум сообщникам скрыть тело убитого музыканта в гаражном кооперативе и совершил кражу музыкальных инструментов из его квартиры. Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 396 и ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, сообщили в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, по подозрению в умышленном убийстве 65-летнего музыканта столичные правоохранители задержали двух человек. Впоследствии стало известно о задержании третьего подозреваемого.

По данным следствия, 22 ноября злоумышленники, находясь в квартире потерпевшего, убили его с целью завладения имуществом.

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