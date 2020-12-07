Вбивство музиканта Дерев'янка: третього підозрюваного взяли під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою третьому підозрюваному у справі про вбивство столичного музиканта Олександра Дерев'янка на Печерську, передає УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 6 Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою третьому підозрюваному у справі про вбивство столичного музиканта на Печерську", - йдеться у повідомленні.
Згідно з матеріалами слідства, 31-річний мешканець Києва допомагав двом спільникам приховати тіло вбитого музиканта у гаражному кооперативі та вчинив крадіжку музичних інструментів з його квартири. Дії підозрюваного кваліфіковані за ст. 396 та ч. 3. ст. 185 Кримінального кодексу України, повідомили у прокуратурі.
Як повідомлялося раніше, за підозрою в умисному вбивстві 65-річного музиканта столичні правоохоронці затримали двох осіб. Згодом стало відомо про затримання третього підозрюваного.
За даними слідства, 22 листопада зловмисники, перебуваючи у квартирі потерпілого, вбили його з метою заволодіння майном.