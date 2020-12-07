Вбивство музиканта Дерев'янка: затримали третього підозрюваного

“Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські затримали третього співучасника за місцем проживання. Як встановили розшуковці, 31-річний мешканець Києва допомагав двом спільникам приховати тіло вбитого у гаражному кооперативі у Київській області. Окрім того, чоловік викрав із квартири вбитого дорогі музичні інструменти”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Окрім того, за місцем проживання затриманого поліцейські провели невідкладний обшук, під час якого вилучили викрадені інструменти, а також одяг одного з фігурантів зі слідами, схожими на кров.

Нагадаємо, у Києві затримали двох осіб, яких підозрюють у вбивстві столичного музиканта. Зловмисники заволоділи майном потерпілого і вирішили заховати його тіло у підвалі.



