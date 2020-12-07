Убийство музыканта Деревянко: задержали третьего подозреваемого

"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские задержали третьего соучастника по месту жительства. Как установили сыщики, 31-летний житель Киева помогал двум сообщникам скрыть тело убитого в гаражном кооперативе в Киевской области. Кроме того, мужчина похитил из квартиры убитого дорогие музыкальные инструменты", - говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Кроме того, по месту жительства задержанного полицейские провели неотложный обыск, во время которого изъяли похищенные инструменты, а также одежду одного из фигурантов со следами, похожими на кровь.

Напомним, в Киеве задержали двух человек, подозреваемых в убийстве столичного музыканта. Злоумышленники завладели имуществом потерпевшего и решили спрятать его тело в подвале.



