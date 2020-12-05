У Києві затримали підозрюваних у вбивстві музиканта

“В Київській області затримано двох осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів. Згідно з матеріалами слідства, двоє чоловіків 1985 та 1989 р.н. з метою заволодіння майном 65-річного самотнього киянина, а саме його грошовими коштами, двома квартирами та іншими матеріальними цінностями, розробили злочинний план його вбивства”, — йдеться у повідомленні.

Зазначаться, що 22 листопада 2020 року зловмисники, перебуваючи у квартирі потерпілого у будинку по вул. І. Мазепи, де він давав уроки музики, нанесли йому тілесні ушкодження, після чого удушили.

Встановлено, що після вбивства підозрювані заволоділи правовстановлюючими документами на квартир. Потім вони обмотали тіло чоловіка поліетиленовими пакетами, ковдрою, картоном та іншими речами, та вивезли до одного з гаражних кооперативів у Київській області. Нападники мали намір заховати тіло в підвалі.

“За результатами проведених розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити зловмисників та затримати їх. Наразі їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України. До суду скеровано клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають. Встановлюються можливі спільники підозрюваних”, — додали в повідомленні.

Нагадаємо, до суду скерували обвинувальний акт стосовно двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві київського хірурга.