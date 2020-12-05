В Киеве задержали подозреваемых в убийстве музыканта
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Киеве задержали двух человек, подозреваемых в убийстве столичного музыканта. Злоумышленники завладели имуществом потерпевшего и решили спрятать его тело в подвале. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
"В Киевской области задержаны два человека, которые обоснованно подозреваются в совершении умышленного убийства из корыстных побуждений. Согласно материалам следствия, двое мужчин 1985 и 1989 г.р. с целью завладения имуществом 65-летнего одинокого киевлянина, а именно его денежными средствами, двумя квартирами и другими материальными ценностями, разработали преступный план его убийства", - говорится в сообщении.
Зазначаться, что 22 ноября 2020 злоумышленники, находясь в квартире потерпевшего в доме по ул. И.Мазепы, где он давал уроки музыки, нанесли ему телесные повреждения, после чего удушилы.
Установлено, что после убийства подозреваемые завладели правоустанавливающими документами на квартиры. Затем они обмотали тело мужчины полиэтиленовыми пакетами, одеялом товарами и другими вещами, и вывезли в один из гаражных кооперативов в Киевской области. Нападавшие намеревались спрятать тело в подвале.
"По результатам проведенных розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить злоумышленников и задержать их. Теперь им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются возможные сообщники подозреваемых", - добавили в сообщении.
Напомним, в суд направили обвинительное заключение в отношении двух мужчин, подозреваемых в убийстве киевского хирурга.