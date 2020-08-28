Дело Гандзюк: суд оставил без рассмотрения ходатайство об изменении меры пресечения Мангеру
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Днепровский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, передает корреспондент УНН.
Так, защита Мангера ходатайствовала об изменении меры пресечения с содержания под стражей на назначение залога.
"Прошу избрать меру пресечения Мангеру в виде залога в размере 1 153 600 гривен", - ходатайствовал адвокат.
В результате судья объявила решение:
"Выслушав мнение участников судебного производства, суд на месте посоветовавшись, принимает: ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения обвиняемому Мангеру, поданное ранее 30 дней со дня вынесения предыдущего решения о применении меры пресечения, оставить без рассмотрения".
Напомним, 20 августа Днепровский районный суд Киева продолжил содержание под стражей председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина до 18 октября.
По данным следствия, "глава Херсонского облсовета и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, который носит характер особого мучения и повлек смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины)".
Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.