Справа Гандзюк: суд залишив без розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу Мангеру
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Дніпровський районний суд міста Києва залишив без розгляду клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру, передає кореспондент УНН.
Так, захист Мангера клопотав про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на призначення застави.
"Прошу обрати запобіжний захід щодо Мангера у вигляді застави у розмірі 1 153 600 гривень", - клопотав адвокат.
У результаті суддя оголосила рішення:
"Вислухавши думку учасників судового провадження, суд, на місці порадившись, ухвалює: клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу обвинуваченому Мангеру, подане раніше 30 днів з дня постановлення попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу, залишити без розгляду".
Нагадаємо, 20 серпня Дніпровський районний суд Києва продовжив тримання під вартою голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Олексія Левіна до 18 жовтня.
За даними слідства, "голова Херсонської облради та екстрадований в Україну з Болгарії громадянин організували вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої Катерини Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України)".
Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.