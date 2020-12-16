Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: экс-полицейскому успели продлить арест

"Сегодня истекал срок меры пресечения для обвиняемого в убийстве по неосторожности 5-летнего мальчика. Прокуроры три дня боролись за оставление экс-полицейского под стражей. Только что судья вышел из совещательной комнаты - мера пресечения продлена еще на 60 дней до 16 февраля 2021 года", - написала Венедиктова.

По ее словам, на прошлой неделе обвиняемый был госпитализирован в спецпалату Переяслав-Хмельницкой районной больницы и диагностировано коронавирусную болезнь.

"Накануне судебного заседания 14 декабря он отказался от лечения без присутствия адвоката, а утром в понедельник оценить его состояние было невозможно из-за отказа от осмотра и его препятствования в доступе в палату", - рассказала она.

Венедиктова отметила, что в результате в судебное заседание 14 декабря экс-полицейский был доставлен конвоем. При этом во время конвоирования он сопротивлялся и отказывался добровольно перемещаться. Заседание отложили для выяснения состояния здоровья обвиняемого.

"Врач, который его все же осмотрел, констатировал несколько повышенную температуру и давление. После этого при попытке завести обвиняемого в зал суда служба судебной охраны не пустила его якобы из-за его диагноз. Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о проведении обвиняемому принудительного повторного теста на COVID-19. Также во время судебного разбирательства в понедельник ухудшилось состояние здоровья законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого", - написала она.

Генпрокурор отметил, что суд решил отложить заседание, однако не на 15 декабря, как хлопотал прокурор, а на последний день действия меры пресечения - 16 декабря.

"Несмотря на все перипетии, обвиняемый остался под стражей. Сейчас он находиться в спецпалате больницы, после выписки - вернется в следственный изолятор", - отметила Венедиктова.

Как сообщалось, в Переяслав-Хмельницком районном суде начались допросы по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Киевской области.

Напомним, по данным правоохранительных органов, 31 мая 2019 года двое полицейских отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе в Киевской области. Во время отдыха мужчины договорились пострелять по металлических банках из огнестрельного оружия. Позже оказалось, что пуля попала в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился в соседнем дворе. Ребенок впоследствии скончалась в больнице. 5 июня Кирилла похоронили в его родном городе. Полицейские были задержаны.

Ранее в УНН сообщалось, что следствие обоснованно считает, что работник патрульной полиции Иван Приходько осуществил смертельный выстрел, от которого погиб 5-летний мальчик Кирилл Тлявов.