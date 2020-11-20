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Справа вбивства 5-річного Кирила Тлявова: у суді допитали дітей-свідків трагедії

Справа вбивства 5-річного Кирила Тлявова: у суді допитали дітей-свідків трагедії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Переяслав-Хмельницькому міськрайонному суді розпочалися допити у справі щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова на Київщині. Сьогодні у суді допитані діти-свідки трагедії. Наступні засідання - у грудні. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Генерального прокурора Ірини Венедіктової у Facebook.

"На сьогоднішньому засіданні розпочалися допити. За участю психолога допитані троє неповнолітніх свідків трагічної події", - повідомила Венедіктова.

Генпрокурор додала, що задля забезпечення їх інтересів, процедура надання показів відбувалась в режимі відеоконференції з окремого приміщення.

Вона нагадали, що справа про вбивство 5-річного хлопчика слухалася у Переяслав-Хмельницькому міськрайонному суді три дні поспіль. Так, у засіданнях 18 та 19 листопада завершено дослідження письмових доказів.

"Наступні судові засідання призначені на 11 та 14 грудня 2020 року. Планується продовження допитів свідків обвинувачення, свідків захисту, потерпілих та розгляд клопотань про продовження запобіжного заходу", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, за даними правоохоронних органів, 31 травня 2019 року двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, який перебував у сусідньому дворі. Дитина згодом померла у лікарні. 5 червня Кирила поховали в його рідному місті. Поліцейські були затримані.

Раніше в УНН повідомлялося, що слідство обгрунтовано вважає, що працівник патрульної поліції Іван Приходько здійснив смертельний постріл, від якого загинув 5-річний хлопчик Кирило Тлявов.

Усім чотирьом фігурантам справи про вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова на Київщині оголошено підозри.

Венедіктова очікує, що вирок у справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова буде вже цього року.

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