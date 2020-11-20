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Дело убийства 5-летнего Кирилла Тлявова: в суде допросили детей-свидетелей трагедии

Дело убийства 5-летнего Кирилла Тлявова: в суде допросили детей-свидетелей трагедии

Киев  •  УНН

 • 19516 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Переяслав-Хмельницком районном суде начались допросы в деле  об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Киевской области. Сегодня в суде были допрошены дети-свидетели трагедии. Следующие заседания - в декабре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Генерального прокурора Ирины Венедиктовой в Facebook.

"На сегодняшнем заседании начались допросы. При участии психолога допрошены трое несовершеннолетних свидетелей трагического события", - сообщила Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что для обеспечения их интересов, процедура дачи показаний происходила в режиме видеоконференции из отдельного помещения.

Она напомнили, что дело об убийстве 5-летнего мальчика слушалось в Переяслав-Хмельницком районном суде три дня подряд. Так, в заседаниях 18 и 19 ноября завершено исследование письменных доказательств.

"Следующие судебные заседания назначены на 11 и 14 декабря 2020 года. Планируется продолжение допросов свидетелей, свидетелей, потерпевших и рассмотрение ходатайств о продлении меры пресечения", - добавила Венедиктова.

Напомним, по данным правоохранительных органов, 31 мая 2019 года двое полицейских отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе Киевской области. Во время отдыха мужчины договорились пострелять по металлических банках из огнестрельного оружия. Позже оказалось, что пуля попала в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился в соседнем дворе. Ребенок впоследствии умер в больнице. 5 июня Кирилла похоронили в его родном городе. Полицейские были задержаны.

Ранее в УНН сообщалось, что следствие обоснованно считает, что работник патрульной полиции Иван Приходько осуществил смертельный выстрел, от которого погиб 5-летний мальчик Кирилл Тлявов.

Всем четырем фигурантам дела об убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Киевской области объявлено подозрения.

Венедиктова ожидает, что приговор по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова будет уже в этом году.

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