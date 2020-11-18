Венедіктова очікує, що вирок у справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова буде вже цього року

"Справа про вбивство Кирила Тлявова: 18, 19, ‪20 листопада‬ відбудуться судові засідання. У Переяслав-Хмельницькому міськрайонному суді щойно розпочалось чергове засідання, де будуть досліджуватись письмові докази", - повідомила вона.

Венедіктова при цьому висловила вдячність суддям, що слухання у цій резонансній справі призначені на три дні поспіль.

"Ми сподіваємось, що пандемія та інші обставини не завадять вже цього року ухвалити справедливі вироки в цій чутливій для суспільства справі", - наголосила Генпрокурор.

Вона зазначила, що справа про загибель 5-річного малюка від кулі під час поліцейських розваг зі зброєю скоро рік, як пішла до суду. "За цей час вже відбулося 18 засідань, де були розглянуті протоколи оглядів місця подій і обшуків, фототаблиці та відеозаписи до них, процесуальні документи, протоколи слідчих експериментів та додатки, висновки судових експертиз", - сказала Генпрокурора і додала, що тримає на контролі публічне обвинувачення у цій справі.

Вона нагадала, що обвинувачений у вбивстві через необережність колишній поліцейський перебуває під вартою без визначення розміру застави. "Строк дії запобіжного заходу востаннє продовжено на 60 діб ухвалою суду від 16 жовтня 2020 року. Інспектор та цивільний, які обвинувачуються в хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю, були звільнені з-під варти після внесення застави з покладенням на них обов’язків. Неповнолітній перебуває під наглядом матері", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, за даними правоохоронних органів, 31 травня 2019 року двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, який перебував у сусідньому дворі. Дитина згодом померла у лікарні. 5 червня Кирила поховали в його рідному місті. Поліцейські були затримані.

Раніше в УНН повідомлялося, що слідство обгрунтовано вважає, що працівник патрульної поліції Іван Приходько здійснив смертельний постріл, від якого загинув 5-річний хлопчик Кирило Тлявов.

Усім чотирьом фігурантам справи про вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова на Київщині оголошено підозри.