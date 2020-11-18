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Венедиктова ожидает, что приговор по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова будет уже в этом году

Венедиктова ожидает, что приговор по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова будет уже в этом году

Киев  •  УНН

 • 11278 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова ожидает "справедливых приговоров" по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Киевской области, где фигурантами проходят правоохранители, уже в этом году. Дело в суде уже почти год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение на странице Генпрокурора в Facebook.

"Дело об убийстве Кирилла Тлявова: 18, 19, 20 ноября состоятся судебные заседания. В Переяслав-Хмельницком районном суде только что началось очередное заседание, где будут исследоваться письменные доказательства", - сообщила она.

Венедиктова при этом выразила благодарность судьям, что слушания по этому резонансному делу назначены на три дня подряд.

"Мы надеемся, что пандемия и другие обстоятельства не помешают уже в этом году принять справедливые приговоры в этом чувствительном для общества деле", - отметила Генпрокурор.

Она отметила, что дело о гибели 5-летнего ребенка от пули во время полицейских развлечений с оружием скоро год, как ушло в суд. "За это время уже состоялось 18 заседаний, где были рассмотрены протоколы осмотров места событий и обысков, фототаблицы и видеозаписи к ним, процессуальные документы, протоколы следственных экспериментов и приложения, выводы судебных экспертиз", - сказала Генпрокурора и добавила, что держит на контроле публичное обвинения по этому делу.

Она напомнила, что обвиняемый в убийстве по неосторожности бывший полицейский находится под стражей без определения размера залога. "Срок действия меры пресечения в последний раз продлен на 60 суток решением суда от 16 октября 2020 года. Инспектор и гражданский, которые обвиняются в хулиганстве и незаконном обращении с оружием, были освобождены из-под стражи после внесения залога с возложением на них обязанностей. Несовершеннолетний находится под наблюдением матери", - добавила Венедиктова.

Напомним, по данным правоохранительных органов, 31 мая 2019 года двое полицейских отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе Киевской области. Во время отдыха мужчины договорились пострелять по металлических банках из огнестрельного оружия. Позже оказалось, что пуля попала в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился в соседнем дворе. Ребенок впоследствии умер в больнице. 5 июня Кирилла похоронили в его родном городе. Полицейские были задержаны.

Ранее в УНН сообщалось, что следствие обоснованно считает, что работник патрульной полиции Иван Приходько осуществил смертельный выстрел, от которого погиб 5-летний мальчик Кирилл Тлявов.

Всем четырем фигурантам дела об убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Киевской области объявлено подозрения.

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