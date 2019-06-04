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Аваков та Князєв зустрілися з родиною убитого 5-річного Кирила

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Національної поліції Сергій Князєв зустрілися з мамою Тетяною Олексіївною і бабусею Олександрою Миколаївною Кирила Тлявова. Аваков і Князєв принесли свої співчуття родині загиблого, передає УНН із посиланням на прес-службу МВС.

Як повідомили у прес-службі, рідні Кирила попросили організувати психологічну допомогу для старшого сина Дениса Тлявова. Була досягнута домовленість, що Нацполіція направить в сім'ю Тлявових фахівців-психологів, що спеціалізуються на роботі з людьми, які пережили втрату близьких.

Сергій Князєв приніс вибачення рідним Кирила від імені Національної поліції і запевнив, що з боку відомства буде надана вся необхідна допомога для розслідування обставин, що призвели до трагедії, зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНН, у лікарні помер 5-річний хлопчик Кирил, який став жертвою двох п’яних поліцейських у Переяславі-Хмельницькому. У зв’язку із цим прокурори Київської обласної прокуратури змінюють підозру з перекваліфікацією скоєного ними злочину.

Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови унаслідок випадкового пострілу.

Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.

Як повідомляв УНН, з'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик.

За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці, де постраждалий згодом помер.

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