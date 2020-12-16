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Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: експоліцейському встигли продовжити арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області продовжив тримання під вартою експоліцейському Івану Приходьку, якого підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова. Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: експоліцейському встигли продовжити арешт

“Сьогодні спливав строк запобіжного заходу для обвинуваченого у вбивстві з необережності 5-річного хлопчика. Прокурори три дні боролись за залишення експоліцейського під вартою. Щойно суддя вийшов із нарадчої кімнати — запобіжний продовжено ще на 60 днів до 16 лютого 2021 року”, — написала Венедіктова.

За її словами, минулого тижня обвинуваченого було госпіталізовано до спецпалати Переяслав-Хмельницької районної лікарні і діагностовано коронавірусну хворобу.

“Напередодні судового засідання 14 грудня він відмовився від лікування без присутності адвоката, а зранку понеділка оцінити його стан було неможливо через відмову від огляду та його перешкоджання в доступі до палати”, — розповіла вона.

Венедіктова зазначила, що в результаті у судове засідання 14 грудня експоліцейського було доставлено конвоєм. При цьому під час конвоювання він чинив опір та відмовлявся добровільно переміщатися. Засідання відклали для з’ясування стану здоров’я обвинуваченого.

“Лікар, який його таки оглянув, констатував дещо підвищені температуру та тиск. Після цього під час спроби завести обвинуваченого до зали суду служба судової охорони не допустила його нібито через його діагноз. Суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора про проведення обвинуваченому примусового повторного тесту на COVID-19. Також під час судового розгляду в понеділок погіршився стан здоров’я законного представника неповнолітнього обвинуваченого”, — написала вона.

Генпрокурор зазначив, що суд вирішив відкласти засідання, однак не на 15 грудня, як клопотав прокурор, а на останній день дії запобіжного заходу — 16 грудня.

“Попри всі перипетії, обвинувачений залишився під вартою. Наразі він перебуватиме в спецпалаті лікарні, після виписки — повернеться до слідчого ізолятора”, — наголосила Венедіктова.

Як повідомлялося, у Переяслав-Хмельницькому міськрайонному суді розпочалися допити у справі щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова на Київщині. 

Нагадаємо, за даними правоохоронних органів, 31 травня 2019 року двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, який перебував у сусідньому дворі. Дитина згодом померла у лікарні. 5 червня Кирила поховали в його рідному місті. Поліцейські були затримані.

Раніше в УНН повідомлялося, що слідство обгрунтовано вважає, що працівник патрульної поліції Іван Приходько здійснив смертельний постріл, від якого загинув 5-річний хлопчик Кирило Тлявов.

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