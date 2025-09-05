Важно укрепить украинскую ПВО: Зеленский обсудил с Рютте гарантии безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте гарантии безопасности для Украины. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Говорил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Очень предметно, спасибо. Важно быстрее работать ради гарантий безопасности для Украины. Важно быть максимально продуктивными вместе с Америкой. Важно укрепить нашу ПВО - отметил Президент.

Как подчеркнул Президент, "в дальнейшем координируемся ради реальной дипломатии - путин делает вид, будто ему и не нужен мир, будто ему и не нужно договариваться, но на самом деле давление мира способно сформировать интерес россии закончить войну. Спасибо всем, кто помогает".

Напомним

Президент Зеленский заявил, что существует базовая рамка гарантий безопасности для Украины, которая включает определение стран-участниц. 26 стран уже готовы предоставить военные контингенты или поддержать их для обеспечения мира.