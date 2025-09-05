$41.350.02
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Важно укрепить украинскую ПВО: Зеленский обсудил с Рютте гарантии безопасности для Украины

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Президент Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Обсуждались вопросы гарантий безопасности для Украины и укрепления украинской ПВО.

Важно укрепить украинскую ПВО: Зеленский обсудил с Рютте гарантии безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте гарантии безопасности для Украины. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Говорил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Очень предметно, спасибо. Важно быстрее работать ради гарантий безопасности для Украины. Важно быть максимально продуктивными вместе с Америкой. Важно укрепить нашу ПВО

- отметил Президент.

Как подчеркнул Президент, "в дальнейшем координируемся ради реальной дипломатии - путин делает вид, будто ему и не нужен мир, будто ему и не нужно договариваться, но на самом деле давление мира способно сформировать интерес россии закончить войну. Спасибо всем, кто помогает".

Напомним

Президент Зеленский заявил, что существует базовая рамка гарантий безопасности для Украины, которая включает определение стран-участниц. 26 стран уже готовы предоставить военные контингенты или поддержать их для обеспечения мира.

Ольга Розгон

Владимир Путин
Марк Рютте
НАТО
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина