Важливо зміцнити українську ППО: Зеленський обговорив із Рютте гарантії безпеки для України

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Президент Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Обговорювалися питання гарантій безпеки для України та зміцнення української ППО.

Важливо зміцнити українську ППО: Зеленський обговорив із Рютте гарантії безпеки для України

Президент Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте гарантії безпеки для України. Пр це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Говорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Дуже предметно, дякую. Важливо швидше працювати заради гарантій безпеки для України. Важливо бути максимально продуктивними разом з Америкою. Важливо зміцнити нашу ППО

- зазначив Президент.

Як підкреслив Президент, "надалі координуємось заради реальної дипломатії - путін вдає, наче йому й не потрібен мир, наче йому й не потрібно домовлятись, але насправді тиск світу здатен сформувати інтерес росії закінчити війну. Дякую всім, хто допомагає".

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що існує базова рамка гарантій безпеки для України, яка включає визначення країн-учасниць. 26 країн вже готові надати військові контингенти або підтримати їх для забезпечення миру.

Ольга Розгон

