Вакцинация детей перед учебным годом: Минздрав назвал обязательные прививки

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Эксклюзив
16:37 • 27401 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
14:46 • 59771 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
12:35 • 113564 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 103843 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 73572 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 124340 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 125699 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 105533 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 73119 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 124830 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.8м/с
55%
753мм
Популярные новости
ЕС планирует стратегию влияния на саммит Трампа и путина на Аляске - Politico11 августа, 10:03 • 9346 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 105412 просмотра
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения11 августа, 10:29 • 65533 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 95788 просмотра
Уникальный дрон с ИИ для поражения целей на 50+ км: Федоров показал, как работает разработка "Тройки"Video11 августа, 11:33 • 67888 просмотра
публикации
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
16:37 • 27394 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
14:46 • 59749 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 113536 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 96808 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 106402 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ильхам Алиев
Никол Пашинян
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 113536 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 109091 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 224015 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 370619 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 272395 просмотра
Актуальное
Хранитель
Forbes
Financial Times
Facebook
Беспилотный летательный аппарат

Вакцинация детей перед учебным годом: Минздрав назвал обязательные прививки

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Центр общественного здоровья Минздрава напомнил о необходимости вакцинации детей перед началом учебного года. Это предотвращает распространение инфекционных болезней и является обязательным условием для зачисления в образовательные учреждения.

Вакцинация детей перед учебным годом: Минздрав назвал обязательные прививки

Чтобы предотвратить быстрое распространение возбудителей инфекционных болезней в организованном коллективе детей, необходимо своевременно провести прививки.

Передает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Детали

Перед началом учебного года важно позаботиться о здоровье ребенка - необходима вакцинация. Это имеет решающее значение для безопасности ребенка и всего коллектива. Своевременная вакцинация предотвращает быстрое распространение возбудителей инфекционных болезней в организованном коллективе детей.

В Центре общественного здоровья Минздрава напомнили, что для зачисления в детский сад или школу ребенок обязательно проходит медосмотр.

Во время медосмотра врач подтверждает наличие всех профилактических прививок согласно календарю профилактических прививок в Украине.

- сообщает ведомство.

Какие прививки необходимы

Ребенок должен получить прививки в соответствии с возрастом против таких инфекций:

  • гепатит В;
    • туберкулез;
      • корь;
        • эпидемический паротит;
          • краснуха;
            • дифтерия;
              • столбняк;
                • коклюш;
                  • полиомиелит;
                    • гемофильная инфекция типа b.

                      Если у ребенка еще нет всех прививок

                      Обратитесь к своему семейному врачу или педиатру. Он поможет составить индивидуальный график вакцинации, чтобы наверстать пропущенные прививки.

                      - информирует Центр общественного здоровья.

                      Справка

                      В центре объяснили, почему важно вакцинировать ребенка перед началом обучения.

                      • прививки защищают детей от тяжелых инфекционных заболеваний, которые могут вызвать серьезные осложнения или даже смерть;
                        • уменьшают риск передачи инфекций в коллективах – местах, где возбудители инфекционных болезней особенно легко распространяются;
                          • формируют коллективный иммунитет:

                            Если привито 95% детей, распространение инфекций становится невозможным, и это защищает даже тех, кто имеет установленные врачом медицинские противопоказания к проведению вакцинации

                            Напомним

                            Украина получила 70 тысяч доз комбинированной вакцины ПЕНТА-Hib для бесплатной прививки детей от пяти опасных болезней.

                            США планируют изменить приоритеты в вакцинации: 500 миллионов долларов перенаправят с мРНК-вакцин06.08.25, 09:40 • 2742 просмотра

                            Игорь Тележников

                            Здоровье
                            Украина