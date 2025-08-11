Вакцинация детей перед учебным годом: Минздрав назвал обязательные прививки
Киев • УНН
Центр общественного здоровья Минздрава напомнил о необходимости вакцинации детей перед началом учебного года. Это предотвращает распространение инфекционных болезней и является обязательным условием для зачисления в образовательные учреждения.
Чтобы предотвратить быстрое распространение возбудителей инфекционных болезней в организованном коллективе детей, необходимо своевременно провести прививки.
Передает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Детали
Перед началом учебного года важно позаботиться о здоровье ребенка - необходима вакцинация. Это имеет решающее значение для безопасности ребенка и всего коллектива. Своевременная вакцинация предотвращает быстрое распространение возбудителей инфекционных болезней в организованном коллективе детей.
В Центре общественного здоровья Минздрава напомнили, что для зачисления в детский сад или школу ребенок обязательно проходит медосмотр.
Во время медосмотра врач подтверждает наличие всех профилактических прививок согласно календарю профилактических прививок в Украине.
Какие прививки необходимы
Ребенок должен получить прививки в соответствии с возрастом против таких инфекций:
- гепатит В;
- туберкулез;
- корь;
- эпидемический паротит;
- краснуха;
- дифтерия;
- столбняк;
- коклюш;
- полиомиелит;
- гемофильная инфекция типа b.
Если у ребенка еще нет всех прививок
Обратитесь к своему семейному врачу или педиатру. Он поможет составить индивидуальный график вакцинации, чтобы наверстать пропущенные прививки.
Справка
В центре объяснили, почему важно вакцинировать ребенка перед началом обучения.
- прививки защищают детей от тяжелых инфекционных заболеваний, которые могут вызвать серьезные осложнения или даже смерть;
- уменьшают риск передачи инфекций в коллективах – местах, где возбудители инфекционных болезней особенно легко распространяются;
- формируют коллективный иммунитет:
Если привито 95% детей, распространение инфекций становится невозможным, и это защищает даже тех, кто имеет установленные врачом медицинские противопоказания к проведению вакцинации
Напомним
Украина получила 70 тысяч доз комбинированной вакцины ПЕНТА-Hib для бесплатной прививки детей от пяти опасных болезней.
