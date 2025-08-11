Вакцинація дітей перед навчальним роком: МОЗ назвав обов'язкові щеплення
Київ • УНН
Центр громадського здоров'я МОЗ нагадав про необхідність вакцинації дітей перед початком навчального року. Це запобігає поширенню інфекційних хвороб та є обов'язковою умовою для зарахування до освітніх закладів.
Щоб запобігти швидкому поширенню збудників інфекційних хвороб в організованому колективі дітей, необхідно вчасно провести щеплення.
Передає УНН, із посиланням на Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.
Деталі
Перед початком навчального року важливо подбати про здоров'я дитини - необхідна вакцинація. Це має вирішальне значення для безпеки дитини та всього колективу. Вчасна вакцинація запобігає швидкому поширенню збудників інфекційних хвороб в організованому колективі дітей.
У Центрі громадського здоров’я МОЗ нагадали, що для зарахування до дитячого садка чи школи дитина обов’язково проходить медогляд.
Під час медогляду лікар підтверджує наявність усіх профілактичних щеплень згідно з календарем профілактичних щеплень в Україні.
Які щеплення необхідні
Дитина повинна отримати щеплення відповідно до віку проти таких інфекцій:
- гепатит В;
- туберкульоз;
- кор;
- епідемічний паротит;
- краснуха;
- дифтерія;
- правець;
- кашлюк;
- поліомієліт;
- гемофільна інфекція типу b.
Якщо дитина ще не має всіх щеплень
Зверніться до свого сімейного лікаря або педіатра. Він допоможе скласти індивідуальний графік вакцинації, щоб надолужити пропущені щеплення.
Довідково
У центрі пояснили, чому важливо вакцинувати дитину перед початком навчання.
- щеплення захищають дітей від тяжких інфекційних захворювань, які можуть спричинити серйозні ускладнення чи навіть смерть;
- зменшують ризик передачі інфекцій у колективах – місцях, де збудники інфекційних хвороб особливо легко поширюються;
- формують колективний імунітет:
Якщо щеплено 95% дітей, поширення інфекцій стає неможливим, і це захищає навіть тих, хто має встановлені лікарем медичні протипоказання до проведення вакцинації
Нагадаємо
Україна отримала 70 тисяч доз комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib для безоплатного щеплення дітей від п'яти небезпечних хвороб.
