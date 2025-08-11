Вакцинація дітей перед навчальним роком: МОЗ назвав обов'язкові щеплення

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Ексклюзив
16:37 • 32100 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
14:46 • 67435 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 121527 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 107156 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 76557 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 125670 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 126514 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 105831 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 73327 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 125717 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
53%
753мм
Популярнi новини
ЄС планує стратегію впливу на саміт Трампа та путіна на Алясці - Politico11 серпня, 10:03 • 12749 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto11 серпня, 10:29 • 111916 перегляди
Радник Єрмака про переговори Трампа та путіна: не думаю, що на Алясці будуть прийняті геостратегічні рішення11 серпня, 10:29 • 68878 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно11 серпня, 10:52 • 102298 перегляди
Унікальний дрон з ШІ для ураження цілей на 50+ км: Федоров показав, як працює розробка "Трійки"Video11 серпня, 11:33 • 74779 перегляди
Публікації
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
16:37 • 32135 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
14:46 • 67494 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 121583 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно11 серпня, 10:52 • 102571 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto11 серпня, 10:29 • 112188 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Ільхам Алієв
Нікол Пашинян
Актуальні місця
Україна
Аляска
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 121493 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 110652 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 225605 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 371959 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 273666 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Forbes
Financial Times
Пістолет
MultiCam (камуфляж)

Вакцинація дітей перед навчальним роком: МОЗ назвав обов'язкові щеплення

Київ • УНН

 • 756 перегляди

Центр громадського здоров'я МОЗ нагадав про необхідність вакцинації дітей перед початком навчального року. Це запобігає поширенню інфекційних хвороб та є обов'язковою умовою для зарахування до освітніх закладів.

Вакцинація дітей перед навчальним роком: МОЗ назвав обов'язкові щеплення

Щоб запобігти швидкому поширенню збудників інфекційних хвороб в організованому колективі дітей, необхідно вчасно провести щеплення.

Передає УНН, із посиланням на Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Деталі

Перед початком навчального року важливо подбати про здоров'я дитини - необхідна вакцинація. Це має вирішальне значення для безпеки дитини та всього колективу. Вчасна вакцинація запобігає швидкому поширенню збудників інфекційних хвороб в організованому колективі дітей.

У Центрі громадського здоров’я МОЗ нагадали, що для зарахування до дитячого садка чи школи дитина обов’язково проходить медогляд.

Під час медогляду лікар підтверджує наявність усіх профілактичних щеплень згідно з календарем профілактичних щеплень в Україні.

- повідомляє відомство. 

Які щеплення необхідні 

Дитина повинна отримати щеплення відповідно до віку проти таких інфекцій: 

  • гепатит В;
    • туберкульоз;
      • кор;
        • епідемічний паротит;
          • краснуха;
            • дифтерія;
              • правець;
                • кашлюк;
                  • поліомієліт;
                    • гемофільна інфекція типу b.

                      Якщо дитина ще не має всіх щеплень

                      Зверніться до свого сімейного лікаря або педіатра. Він допоможе скласти індивідуальний графік вакцинації, щоб надолужити пропущені щеплення.

                      - інформує Центр громадського здоров’я.

                      Довідково

                      У центрі пояснили, чому важливо вакцинувати дитину перед початком навчання.

                      • щеплення захищають дітей від тяжких інфекційних захворювань, які можуть спричинити серйозні ускладнення чи навіть смерть;
                        • зменшують ризик передачі інфекцій у колективах – місцях, де збудники інфекційних хвороб особливо легко поширюються;
                          • формують колективний імунітет:

                            Якщо щеплено 95% дітей, поширення інфекцій стає неможливим, і це захищає навіть тих, хто має встановлені лікарем медичні протипоказання до проведення вакцинації

                            Нагадаємо

                            Україна отримала 70 тисяч доз комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib для безоплатного щеплення дітей від п'яти небезпечних хвороб.

                            США планують змінити пріоритети у вакцинації: 500 мільйонів доларів перенаправлять з мРНК-вакцин06.08.25, 09:40 • 2742 перегляди

                            Ігор Тележніков

                            Здоров'я
                            Україна