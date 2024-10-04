ВАКС заочно арестовал экс-нардепа Крючкова заочно
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд заочно арестовал экс-нардепа Дмитрия Крючкова, обвиняемого в хищении 1,5 млрд грн «Черкассыоблэнерго» и «Запорожьеоблэнерго».
Высший антикоррупционный суд применил к экс-нардепу, который обвиняется по делу о завладении более 1,5 млрд грн компаний "Черкассыоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго", меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВАКС.
Из источников УНН стало известно, что речь идет об экс-нардепе Дмитрии Крючкове.
Сегодня, 04 октября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокурора САП и применила к экс-нардепу, который обвиняется по делу о завладении более 1,5 млрд грн компаний "Черкассыоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго", меру пресечения в виде содержания под стражей
ВАКС также постановил осуществлять в отношении обвиняемого специальное судебное производство в отсутствие обвиняемого.
Накануне правозащитная организация Transparency International Ukraine сообщила, что в четверг, 3 октября, ВАКС частично удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры и объявил бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова в международный розыск.
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Напомним
Экс-нардепа обвиняют завладении более 1,5 млрд грн компаний "Черкассыоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго".
В 2016 году его уже объявляли в розыск. В 2019 году экстрадировали из Германии в Украину. После этого детективы НАБУ его задержали в аэропорту "Борисполь". В апреле 2019 года Соломенский районный суд Киева избрал Дмитрию Крючкову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в 7 млн 111 тыс. грн. Впоследствии он оплатил залог и вышел из-под стражи.