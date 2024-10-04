ВАКС заочно арестовал экс-нардепа Крючкова заочно

Высший антикоррупционный суд применил к экс-нардепу, который обвиняется по делу о завладении более 1,5 млрд грн компаний "Черкассыоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго", меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВАКС.

Из источников УНН стало известно, что речь идет об экс-нардепе Дмитрии Крючкове.

Сегодня, 04 октября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокурора САП и применила к экс-нардепу, который обвиняется по делу о завладении более 1,5 млрд грн компаний "Черкассыоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго", меру пресечения в виде содержания под стражей