ВАКС заочно арештував екснардепа Крючкова

ukenru
10:16 • 28549 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 59950 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 124860 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 168620 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 242608 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 160875 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 138947 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127788 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 188369 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77307 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.8 м/с
81 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 105828 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 108914 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

05:48 • 42958 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 79532 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 55423 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 108948 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 242658 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 188400 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 219736 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 550860 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 7857 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 13719 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 20991 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 33109 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 36557 перегляди
Актуальне
ВАКС заочно арештував екснардепа Крючкова

ВАКС заочно арештував екснардепа Крючкова

Київ • УНН

 • 12871 перегляди

Вищий антикорупційний суд заочно арештував екснардепа Дмитра Крючкова, обвинуваченого у розкраданні 1,5 млрд грн "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго".

Вищий антикорупційний суд застосував до екснардепа, який обвинувачується у справі щодо заволодіння понад 1,5 млрд грн компаній "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго", запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомляє із посиланням на ВАКС. 

З джерел УНН стало відомо, що йдеться про екснардепа Дмитра Крючкова. 

Сьогодні, 04 жовтня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора САП та застосувала до екснардепа, який обвинувачується у справі щодо заволодіння понад 1,5 млрд грн компаній "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго", запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

- йдеться у повідомленні ВАКС.

ВАКС також постановив здійснювати стосовно обвинуваченого спеціальне судове провадження за відсутності обвинуваченого. 

Напередодні правозахисна організація Transparency International Ukraine повідомила, що у четвер, 3 жовтня, ВАКС частково задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та оголосив колишнього народного депутата Дмитра Крючкова в міжнародний розшук.

Нардепа Клочка судитимуть за незаконне збагачення на 11 млн гривень03.10.24, 15:55 • 12684 перегляди

Нагадаємо

Екснардепа обвинувачують заволодінні понад 1,5 млрд грн компаній "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго". 

У 2016 році його вже оголошували у розшук. У 2019  екстрадували з Німеччини до України. Після цього детективи НАБУ його затримали в аеропорту "Бориспіль". У квітні 2019 року Соломʼянський районний суд Києва обрав Дмитру Крючкову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 7 млн 111 тис. грн. Згодом він сплатив заставу та вийшов з-під варти.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
vyshchyi-antykoruptsiinyi-sud-ukrainyВищий антикорупційний суд України
natsionalne-antykoruptsiine-biuro-ukrainyНаціональне антикорупційне бюро України
nimechchynaНімеччина
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.76
Bitcoin
$87,200.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.18
Золото
$3,057.39
Ethereum
$2,070.86