ВАКС заочно арештував екснардепа Крючкова
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд заочно арештував екснардепа Дмитра Крючкова, обвинуваченого у розкраданні 1,5 млрд грн "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго".
Вищий антикорупційний суд застосував до екснардепа, який обвинувачується у справі щодо заволодіння понад 1,5 млрд грн компаній "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго", запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомляє із посиланням на ВАКС.
З джерел УНН стало відомо, що йдеться про екснардепа Дмитра Крючкова.
Сьогодні, 04 жовтня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора САП та застосувала до екснардепа, який обвинувачується у справі щодо заволодіння понад 1,5 млрд грн компаній "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго", запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
ВАКС також постановив здійснювати стосовно обвинуваченого спеціальне судове провадження за відсутності обвинуваченого.
Напередодні правозахисна організація Transparency International Ukraine повідомила, що у четвер, 3 жовтня, ВАКС частково задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та оголосив колишнього народного депутата Дмитра Крючкова в міжнародний розшук.
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Екснардепа обвинувачують заволодінні понад 1,5 млрд грн компаній "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго".
У 2016 році його вже оголошували у розшук. У 2019 екстрадували з Німеччини до України. Після цього детективи НАБУ його затримали в аеропорту "Бориспіль". У квітні 2019 року Соломʼянський районний суд Києва обрав Дмитру Крючкову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 7 млн 111 тис. грн. Згодом він сплатив заставу та вийшов з-під варти.