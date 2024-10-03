Нардепа Клочка судитимуть за незаконне збагачення на 11 млн гривень

Перед судом постане чинний народний депутат Андрій Клочко, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн гривень. Обвинувальний акт направлено до суду, повідомляє УНН із посиланням на САП.

Попри те, що САП не називає прізвище нардепа, з відкритих джерел зрозуміло, що мова про Андрія Клочка.

03 жовтня 2024 року прокурором САП до Вищого антикорупційного суду направлено обвинувальний акт у провадженні за обвинуваченням чинного народного депутата України у незаконному збагаченні на 11 млн грн - йдеться у повідомленні САП.

Як встановило слідство, у 2020-2021 рр. народний обранець набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн.

Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та наявними коштами становила 11 млн грн.

Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz.

Аби приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

02 травня Клочку повідомили про підозру.

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