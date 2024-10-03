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Нардепа Клочка судитимуть за незаконне збагачення на 11 млн гривень

Нардепа Клочка судитимуть за незаконне збагачення на 11 млн гривень

Київ • УНН

 • 12684 перегляди

САП передала до суду обвинувальний акт щодо нардепа Андрія Клочка за незаконне збагачення на 11 млн грн. Слідство встановило, що у 2020-2021 рр. він придбав активи на 25 млн грн при офіційному доході 14 млн грн.

Перед судом постане чинний народний депутат Андрій Клочко, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн гривень. Обвинувальний акт направлено до суду, повідомляє УНН із посиланням на САП.

Попри те, що САП не називає прізвище нардепа, з відкритих джерел зрозуміло, що мова про Андрія Клочка.

03 жовтня 2024 року прокурором САП до Вищого антикорупційного суду направлено обвинувальний акт у провадженні за обвинуваченням чинного народного депутата України у незаконному збагаченні на 11 млн грн

- йдеться у повідомленні САП.

Як встановило слідство, у 2020-2021 рр. народний обранець набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн.

Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та наявними коштами становила 11 млн грн.

Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz.

Аби приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

02 травня Клочку повідомили про підозру.

ДБР завершило розслідування держзради Дубінського16.09.24, 11:50 • 13026 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
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