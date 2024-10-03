Нардепа Клочко будут судить за незаконное обогащение на 11 млн гривен

Перед судом предстанет действующий народный депутат Андрей Клочко, которого подозревают в незаконном обогащении на 11 млн гривен. Обвинительный акт направлен в суд, сообщает УНН со ссылкой на САП.

Несмотря на то, что САП не называет фамилию нардепа, из открытых источников понятно, что речь об Андрее Клочко.

03 октября 2024 года прокурором САП в Высший антикоррупционный суд направлен обвинительный акт в производстве по обвинению действующего народного депутата Украины в незаконном обогащении на 11 млн грн - говорится в сообщении САП.

Как установило следствие, в 2020-2021 гг. народный избранник приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн, хотя официальный доход и сбережения его и жены за этот период составляли не более 14 млн грн.

Таким образом разница между стоимостью приобретенного имущества и имеющимися средствами составила 11 млн грн.

Речь идет о 3 земельных участках в Киевской области, 5 квартирах в столице, 2 нежилых помещениях, а также автомобилях Tesla и Mersedes-Benz.

Чтобы скрыть наличие этого имущества, нардеп оформил его большую часть на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме.

02 мая Клочко сообщили о подозрении.

ГБР завершило расследование госизмены Дубинского