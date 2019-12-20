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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 54964 просмотра

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5 марта, 16:07 • 143252 просмотра

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ВАКС определил размер залога экс-нардепу Сольвару

ВАКС определил размер залога экс-нардепу Сольвару

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд определил размер залога народному депутату Украины VIII созыва от партии "Европейская Солидарность" Руслану Сольвару, который является подозреваемым в незаконном получении 370 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

"Так, суд удовлетворил позицию прокуроров САП и детективов НАБУ и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 370 тыс. гривен", - сообщила Постолюк.

Напомним, экс-нардепу Сольвару сообщено о подозрении в злоупотреблении властью.

Также, народному депутату Верховной Рады VIII созыва из фракции "Оппозиционный блок" Дмитрию Колесникову сообщено о подозрении из-за незаконного получения 738,74 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета.

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