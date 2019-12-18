Екснардепу Сольвару повідомлено про підозру у зловживанні владою
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Народному депутату України VIII скликання від партії “Європейська Солідарність” Руслану Сольвару. Повідомлено про підозру через незаконне отримання 361,5 тис. гривень компенсації з державного бюджету. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу САП.
“У середу, 18 грудня 2019 року, прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру народному депутату України VIII скликання, котрий незаконно отримав компенсацію на витрати за винайм номеру у готелі „Київ“ у зв’язку з начебто відсутністю власного столичного житла”, — йдеться в повідомленні.
Проте, , з’ясувалося, що народний депутат отримав у спадщину квартиру у столиці, проте приховав цей факт і не відмовився від компенсації за житло.
“Як наслідок, з державного бюджету депутату було незаконно сплачено 361,5 тис. гривень компенсацій”, — зазначається у повідомленні.
“Наразі колишньому обранцю інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки”, — йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що УНН стало відомо з власних джерел, що йдеться про колишнього нардепа Руслана Сольвара.
Нагадаємо, народному депутату Верховної Ради VIII скликання з фракції “Опозиційний блок” Дмитру Колєснікову повідомлено про підозру через незаконне отримання 738,74 тис. гривень компенсації з державного бюджету.