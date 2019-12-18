Екснардепу Сольвару сообщено о подозрении в злоупотреблении властью
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Народному депутату Украины VIII созыва от партии “Европейская Солидарность” Руслану Сольвару. Сообщено о подозрении из-за незаконного получения 361,5 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.
“В среду, 18 декабря 2019 года, прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении народному депутату Украины VIII созыва, который незаконно получил компенсацию на расходы по наем номера в гостинице „Киев“ в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья”, — говорится в сообщении.
Однако, выяснилось, что народный депутат получил по наследству квартиру в столице, однако скрыл этот факт и не отказался от компенсации за жилье.
“Как следствие, из государственного бюджета депутату было незаконно выплачено 361,5 тыс. гривен компенсаций”, — отмечается в сообщении.
“Сейчас бывшему избраннику инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия”, — говорится в сообщении.
Отметим, что этом УНН стало известно из собственных источников, речь идет о бывшем нардепа Руслане Сольвару.
Напомним, народному депутату Верховной Рады VIII созыва из фракции “Оппозиционный блок” Дмитрию Колесникову сообщено о подозрении из-за незаконного получения 738,74 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета.