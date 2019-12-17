Екснардепу Колеснікову повідомлено про підозру у зловживанні владою
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Народному депутату Верховної Ради VIII скликання з фракції "Опозиційний блок" Дмитру Колєснікову повідомлено про підозру через незаконне отримання 738,74 тис. гривень компенсації з державного бюджету. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
"За погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру народному депутату України VIII скликання, який зловживаючи службовим становищем незаконно отримав 738,74 тис. гривень компенсації з державного бюджету", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що протягом грудня 2014 року – жовтня 2018 року колишній народний обранець незаконно отримав із державного бюджету 738,74 тис. гривень компенсації на витрати за винайм номеру у готелі "Київ" нібито через те, що не мав власного житла в столиці.
"Проте слідством встановлено, що у народного обранця було власне житло в столиці і він свідомо приховав цей факт. Колишньому депутату інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України", - зазначається в повідомленні.
Зазначимо, що УНН стало відомо з власних джерел, що йдеться про колишнього нардепа Дмитра Колеснікова.
Нагадаємо, Генпрокуратура підозрює екснардепа Колєснікова у спричиненні збитків державі у понад 16 млн грн.
Також прокуратура направила до суду обвинувальний акт відносно екснардепа Колєснікова.