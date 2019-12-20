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ВАКС визначив розмір застави екснардепу Сольвару

ВАКС визначив розмір застави екснардепу Сольвару

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд визначив розмір застави народному депутату України VIII скликання від партії "Європейська Солідарність" Руслану Сольвару, який є підозрюваним у незаконному отриманні 370 тис. гривень компенсації з державного бюджету. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.

"Так, суд задовольнив позицію прокурорів САП та детективів НАБУ та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 370 тис. гривень", - повідомила Постолюк.

Нагадаємо, екснардепу Сольвару повідомлено про підозру у зловживанні владою.

Також, народному депутату Верховної Ради VIII скликання з фракції "Опозиційний блок" Дмитру Колєснікову повідомлено про підозру через незаконне отримання 738,74 тис. гривень компенсації з державного бюджету.

Українські Національні Новини

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