ВАКС визначив розмір застави екснардепу Сольвару
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд визначив розмір застави народному депутату України VIII скликання від партії "Європейська Солідарність" Руслану Сольвару, який є підозрюваним у незаконному отриманні 370 тис. гривень компенсації з державного бюджету. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.
"Так, суд задовольнив позицію прокурорів САП та детективів НАБУ та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 370 тис. гривень", - повідомила Постолюк.
Нагадаємо, екснардепу Сольвару повідомлено про підозру у зловживанні владою.
Також, народному депутату Верховної Ради VIII скликання з фракції "Опозиційний блок" Дмитру Колєснікову повідомлено про підозру через незаконне отримання 738,74 тис. гривень компенсації з державного бюджету.