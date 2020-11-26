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ВАКС продлил срок действия обязанностей Альперину

ВАКС продлил срок действия обязанностей Альперину

Киев  •  УНН

 • 12177 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей, возложенных на одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в деле по реализации коррупционных схем на таможне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"В среду, 25 ноября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продолжил одесскому бизнесмену срок действия возложенных на него обязанностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в частности, подозреваемый обязан:

▪️ прибывать к детективу, в производстве которого будет находиться уголовное производство, к прокурору или к суду по первому вызову;

▪️ не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения детектива, прокурора или суда;

▪️ сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

▪️ воздерживаться от общения с любыми лицами по обстоятельствам, изложенным в письменном сообщении о подозрении в этом уголовном производстве, кроме своих защитников, детективов, прокуроров, следственного судьи (суда)

▪️ сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

"Срок действия постановления - до 25 января 2021 года включительно", - добавляется в сообщении.

Напомним, Высший антикоррупционный суд возложил обязательства одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, которого подозревают в деле по реализации коррупционных схем на таможне.

Как ранее сообщалось в УНН, завершено досудебное расследование касательно 6 человек, которые подозреваются в коррупционных деяниях относительно растаможивания товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли государству ущерб на сумму 63,8 млн гривен.

Так, по версии следствия, одесский бизнесмен организовал схему, к которой были привлечены чиновники ГФС и таможни, по растаможиванию импортируемых товаров. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Также сообщалось, что Высший антикоррупционный суд снял электронный браслет и отменил обязанности, возложенные на одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в деле по схеме на таможне.

Как сообщалось, за Альперина внесли залог.

Напомним, 28 ноября 2019 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ лично вручено уведомление о подозрении мужчине, причастному к организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

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