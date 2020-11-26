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ВАКС продовжив строк дії обов’язків Альперіну

ВАКС продовжив строк дії обов’язків Альперіну

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов’язків, покладених на одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого підозрюють у справі щодо реалізації корупційних схем на митниці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"У середу, 25 листопада, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив одеському бізнесмену строк дії покладених на нього обов’язків", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що зокрема, підозрюваний зобов’язаний:

▪️ прибувати до детектива, у провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду за першим викликом;

▪️ не відлучатися за межі території України без дозволу детектива, прокурора або суду;

▪️ повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

▪️ утримуватися від спілкування із будь-якими особами щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру у цьому кримінальному провадженні, крім своїх захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді (суду);

▪️ здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

"Строк дії ухвали – до 25 січня 2021 року включно", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд поклав обов’язки на одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого підозрюють у справі щодо реалізації корупційних схем на митниці.

Як раніше повідомлялося в УНН, завершено досудове розслідування щодо 6 осіб, які підозрюються у корупційних діяннях щодо розмитнення товарів, імпортованих в Україну, які завдали державі збитків на суму 63,8 млн гривень.

Так, за версією слідства, одеський бізнесмен організував схему, до якої були залучені чиновники ДФС і митниці, по розмитненню імпортованих товарів. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Також повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет та скасував обов’язки, покладені на одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого підозрюють у справі щодо схеми на митниці.

Як повідомлялося, за Альперіна внесли заставу.

Нагадаємо, 28 листопада 2019 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ особисто вручено повідомлення про підозру чоловіку, причетному до організації злочинної схеми, пов’язаної з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.

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