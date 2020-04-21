За Альперіна внесли заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. За одеського бізнесмен Вадим Альперін, якого підозрюють у справі щодо схеми на митниці, внесли заставу у 41,6 млн грн. Про це журналісту УНН повідомила керівник відділу комунікацій у Вищому антикорупційному суді Олеся Чемерис.
“За підозрюваного сьогодні внесли 41,6 млн грн застави”, — сказала Чемерис.
Нагадаємо, Апеляційна плата Вищого антикорупційного суду стягнула в дохід держави понад 35 млн грн з одеського “хрещеного батька контрабанди” Вадима Альперіна, підозрюваного у справі щодо схеми на митниці. Також суд та палата збільшила розмір застави до 76,6 млн грн, тобто Альперіну потрібно було доплатити ще 41,6 млн грн.
Нагадаємо, 28 листопада 2019 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ особисто вручено повідомлення про підозру чоловіку, причетного до організації злочинної схеми, пов’язаної з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.
Додамо, 29 листопада рішенням Вищого антикорупційного суду до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 70 млн гривень застави.
9 грудня 2019 року у зв’язку із внесенням застави до підозрюваного застосували додатково покладені обов’язки, зокрема носіння електронного засобу контролю.