Суд стягнув з Альперіна понад 35 млн грн на користь держави
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Апеляційна плата Вищого антикорупційного суду стягнула в дохід держави понад 35 млн грн з одеського “хрещеного батька контрабанди” Вадима Альперіна, підозрюваного у справі щодо схеми на митниці, та збільшила розмір застави, передає кореспондент УНН.
"Звернути в дохід держави та зарахувати до спеціального фонду державного бюджету України 35 млн 620 грн, які є частиною від суми застави в розмірі 70 млн 1240 грн внесених відповідно до ухвали ВАКС...", - сказав суддя.
Також Альперіну збільшили розмір застави до 76 млн 598 тис. 982 грн.
"Вважати, що за Альперіна із 76 млн 598 тис. 982 грн застави, внесено кошти в сумі 35 млн 620 грн. Решту суми застави в розмірі 41 млн 598 тис. 362 грн може бути внесено підозрюваним, або іншою особою...", - ухвалив суддя.
Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд відмовив у клопотанні про стягнення 70 млн грн з Альперіна, підозрюваного у справі про схеми на митниці.
Нагадаємо, 28 листопада 2019 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ особисто вручено повідомлення про підозру чоловіку, причетного до організації злочинної схеми, пов’язаної з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.
Додамо, 29 листопада рішенням Вищого антикорупційного суду до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 70 млн гривень застави.
9 грудня 2019 року у зв’язку із внесенням застави до підозрюваного застосували додатково покладені обов’язки, зокрема носіння електронного засобу контролю.