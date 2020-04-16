Суд взыскал с Альперина более 35 млн грн в пользу государства
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Апелляционная плата Высшего антикоррупционного суда стянула в доход государства более 35 млн грн из одесского "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина, подозреваемого в деле по схеме на таможне, и увеличила размер залога, передает корреспондент УНН.
"Обратить в доход государства и зачислить в специальный фонд государственного бюджета Украины 35 млн 620 грн, которые являются частью от суммы залога в размере 70 млн 1240 грн внесенных в соответствии с постановлением ВАКС ...", - сказал судья.
Также Альперину увеличили размер залога до 76 млн 598 тыс. 982 грн.
"Считать, что за Альперина с 76 млн 598 тыс. 982 грн залога, внесены средства в сумме 35 млн 620 грн. Остальная сумма залога в размере 41 млн 598 тыс. 362 грн может быть внесена подозреваемым, или другим лицом...", - сказал судья.
Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд отказал в ходатайстве о взыскании 70 млн грн с Альперина, подозреваемого в деле о схемах на таможне.
Напомним, 28 ноября 2019 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ лично вручено уведомление о подозрении мужчине, причастному к организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.
Добавим, что 29 ноября решением Высшего антикоррупционного суда к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 70 млн гривен залога.
9 декабря 2019 года в связи с внесением залога к подозреваемому применили дополнительно возложенные обязанности, в частности ношение электронного средства контроля.