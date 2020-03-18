ВАКС відмовив у стягненні з Альперіна 70 млн грн в дохід держави
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд відмовив в клопотанні про стягнення 70 млн грн з одеського "хрещеного батька контрабанди" Вадима Альперіна, підозрюваного у справі про схеми на митниці, передає кореспондент УНН.
Так, Антикорупційний суд ухвалив відмовити у задоволенні клопотання прокурора про стягнення з Альперіна 70 млн грн застави в дохід держави.
Також ВАКС відмовив у призначенні більшої застави через порушення умов запобіжного заходу – нездачу паспорта громадянина Ізраїлю.
Нагадаємо, 28 листопада 2019 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ особисто вручено повідомлення про підозру чоловіку, причетного до організації злочинної схеми, пов’язаної з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.
Як повідомлялося, 29 листопада рішенням Вищого антикорупційного суду до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 70 млн гривень застави.
9 грудня 2019 року у зв’язку із внесенням застави до підозрюваного застосували додатково покладені обов’язки, зокрема носіння електронного засобу контролю.