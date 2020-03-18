ВАКС отказал во взыскании с Альперина 70 млн грн в доход государства
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд отказал в ходатайстве о взыскании 70 млн грн из одесского "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина, подозреваемого в деле о схемах на таможне, передает корреспондент УНН.
Так, Антикоррупционный суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства прокурора о взыскании с Альперина 70 млн грн залога в доход государства.
Также ВАКС отказал в назначении большего залога из-за нарушения условий меры пресечения - несдачу паспорта гражданина Израиля.
Напомним, 28 ноября 2019 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ лично вручено уведомление о подозрении мужчине, причастному к организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.
Как сообщалось, 29 ноября решением Высшего антикоррупционного суда к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 70 млн гривен залога.
9 декабря 2019 года в связи с внесением залога к подозреваемому применили дополнительно возложенные обязанности, в частности ношение электронного средства контроля.