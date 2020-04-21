По Альперина внесли залог
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. По одесского бизнесмен Вадим Альперин, которого подозревают в деле по схеме на таможне, внесли залог в 41,6 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис.
“За подозреваемого сегодня внесли 41,6 млн грн залога”, — сказала Чемерис.
Напомним, Апелляционная плата Высшего антикоррупционного суда стянула в доход государства более 35 млн грн из одесского “крестного отца контрабанды” Вадима Альперина, подозреваемого в деле по схеме на таможне. Также суд и палата увеличила размер залога до 76,6 млн грн, то есть Альперину нужно было доплатить еще 41,6 млн грн.
Напомним, 28 ноября 2019 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ лично вручено уведомление о подозрении мужчине, причастному к организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.
Добавим, 29 ноября решением Высшего антикоррупционного суда к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 70 млн гривен залога.
9 декабря 2019 года в связи с внесением залога к подозреваемому применили дополнительно возложены обязанности, в частности ношение электронного средства контроля.