ВАКС продлил обязанности экс-главе Верховного суда Князеву - САП

Судьи продлили срок действия обязанностей, возложенных на бывшего председателя, судью Верховного суда Всеволода Князева до 28 мая. О решении утвержденном коллегией судей ВАКС 28 марта сообщили в САП, передает УНН.

Суд продлил действие обязанностей, возложенных на бывшего председателя Верховного Суда 28 марта 2024 года коллегия судей ВАКС рассмотрела и частично удовлетворила ходатайство прокурора САП о продлении действия обязанностей, возложенных на бывшего председателя Верховного Суда, обвиняемого в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Срок действия обязанностей продлен до 28.05.2024 включительно. - сообщили в САП.

Детали

В прокуратуре напомнили, что по решению ВАКС на обвиняемого возложены процессуальные обязанности, в том числе: не отлучаться с территории Украины без разрешения детектива, прокурора и суда, воздерживаться от общения со свидетелями по делу, сдать на хранение в ГУ ГМС в г. Киеве свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, а также носить электронное средство контроля.

Заметим, что 6 февраля текущего года по ходатайству руководителя САП Высший совет правосудия временно отстранил Князева от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Контекст

Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет Князева в получении 1,8 млн долларов неправомерной выгоды. По версии обвинения, он получил деньги через посредника-адвоката Олега Горецкого. Саму же неправомерную выгоду предоставил украинский олигарх Константин Жеваго за принятие Верховным судом решения в его пользу о покупке им 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината.

Обвинительный акт в отношении бывшего председателя Верховного Суда направлен в суд 4 марта. Сейчас по этому делу продолжается подготовительное рассмотрение. Следующее заседание назначено на 22.04.2024.

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Напомним

В январе бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву суд продлил меру пресечения до 29 марта, но уменьшил залог залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.