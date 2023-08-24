"вагнер" не приведет к быстрым разрушениям в рф, но это может дать трещину в режиме путина - ГУР

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«На самом деле, несмотря на все эмоции после ряда событий на болотах и на ВОТ, надо понимать, что жизнь продолжается, и двигаться дальше. россия - большое по территории государство, и только одна структура чвк «вагнер», наверное, там не повлечет очень быстрых разрушений, но это может запустить очередные процессы, дать очередные трещины. Для режима путина – это очередные вещи, которые подмывают «устои» этого режима существования», - сказал Юсов.

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Также он отметил, что не стоит рассчитывать на серьезное расследование по этому делу.

Контекст

В среду вечером, 23 августа, в 20:00, в мчс россии сообщили, что в тверской области рф упал частный самолет, на борту были 7 пассажиров и 3 члена экипажа, все они погибли.

росавиация начала расследование катастрофы самолета Embraer. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя евгения пригожина.

Позже российские СМИ сообщили, что основатель российской чвк "вагнер" евгений пригожин и его правая рука дмитрий уткин погибли при крушении самолета в тверской области россии.

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что крушение самолета основателя российской частной военной кампании "вагнер" евгения пригожина – это умышленный террористический акт, ведь в рф уже давно "едят" друг друга.