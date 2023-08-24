"вагнер" не спричинить швидких руйнувань в рф, але це може дати тріщину у режимі путіна - ГУР

Цитата

«Насправді, попри всі емоції після низки подій на болотах і на ТОТ, треба розуміти, що життя триває, і рухатися далі. росія - велика за територією держава, і лише одна структура пвк «вагнер», напевно, там не спричинить дуже швидких руйнувань, але це може запустити чергові процеси, дати чергові тріщини. Для режиму путіна – це чергові речі, які підмивають «підвалини» цього режиму існування», - сказав Юсов.

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Також він зазначив, що не варто розраховувати на серйозне розслідування у цій справі.

Контекст

У середу ввечері, 23 серпня, о 20:00, у мнс росії повідомили, що у тверській області рф впав приватний літак, на борту були 7 пасажирів та 3 члени екіпажу, всі вони загинули.

росавіація розпочала розслідування катастрофи літака Embraer. Згідно зі списком пасажирів, серед них значиться прізвище та ім'я євгенія пригожина.

Згодом російські ЗМІ повідомили, що засновник російської пвк "вагнер" євгеній пригожин та його права рука дмитро уткін загинули під час аварії літака у Тверській області росії.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що аварія літака засновника російської приватної військової кампанії "вагнер" євгенія пригожина – це зумисний терористичний акт, адже у рф вже давно "їдять" один одного.