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В Запорожской области российский дрон ранил женщину - ОВА

Киев • УНН

 • 204 просмотра

22 мая российская армия атаковала Запорожскую область дронами, в Орехове ранена 69-летняя женщина. Ей оказана вся необходимая помощь.

В Запорожской области российский дрон ранил женщину - ОВА

В четверг, 22 мая российская армия атаковала дронами Запорожскую область. В результате обстрела ранен один человек. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в Telegram, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, россияне атаковали fpv-дроном, когда женщина шла по улице.

69-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки по Орехову

- говорится в сообщении начальника Запорожской ОВА.

"Раненой оказана вся необходимая помощь", - добавил Иван Федоров.

Напомним

21 мая в Васильевском районе Запорожской области российский FPV-дрон атаковал авто Укрпочты в Приморском. Ранены водитель и пассажирка, автомобиль поврежден.

В Запорожской области 72-летний мужчина ранен в результате атаки войск рф14.05.25, 06:35 • 2907 просмотров

Вита Зеленецкая

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