В Запорожской области российский дрон ранил женщину - ОВА
Киев • УНН
22 мая российская армия атаковала Запорожскую область дронами, в Орехове ранена 69-летняя женщина. Ей оказана вся необходимая помощь.
В четверг, 22 мая российская армия атаковала дронами Запорожскую область. В результате обстрела ранен один человек. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в Telegram, передает УНН.
Детали
По словам чиновника, россияне атаковали fpv-дроном, когда женщина шла по улице.
69-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки по Орехову
"Раненой оказана вся необходимая помощь", - добавил Иван Федоров.
Напомним
21 мая в Васильевском районе Запорожской области российский FPV-дрон атаковал авто Укрпочты в Приморском. Ранены водитель и пассажирка, автомобиль поврежден.
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