На Запоріжжі російський дрон поранив жінку - ОВА
Київ • УНН
22 травня російська армія атакувала Запорізьку область дронами, в Оріхові поранено 69-річну жінку. Їй надано всю необхідну допомогу.
У четвер, 22 травня російська армія атакувала дронами Запорізьку область. Внаслідок обстрілу поранено одну людину. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров в Telegram, передає УНН.
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За словами чиновника, росіяни атакували fpv-дроном, коли жінка йшла по вулиці.
69-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки по Оріхову
"Пораненій надана вся необхідна допомога", - додав Іван Федоров.
Нагадаємо
21 травня у Василівському районі Запорізької області російський FPV-дрон атакував авто Укрпошти в Приморському. Поранені водій та пасажирка, автівка пошкоджена.
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