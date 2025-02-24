В Запорожской области работают силы ПВО
Киев • УНН
В Запорожской области работают силы противовоздушной обороны, о чем сообщил председатель ОВА Иван Федоров. В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за обнаружения групп вражеских беспилотников.
В Запорожской области работают силы ПВО. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах
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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждают, что зафиксировано несколько групп вражеских беспилотников.