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Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 126654 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185496 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149539 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140353 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118160 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108398 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 144869 перегляди

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У Запорізькій області працюють сили ППО

У Запорізькій області працюють сили ППО

Київ • УНН

 • 25152 перегляди

У Запорізькій області працюють сили протиповітряної оборони, про що повідомив голова ОВА Іван Федоров. В кількох областях України оголошено повітряну тривогу через виявлення груп ворожих безпілотників.

У Запорізькій області працюють сили ППО. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях 

- повідомив Федоров.

Додамо

У низці областей України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають, що зафіксовано кілька груп ворожих безпілотників.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
ivan-fedorov-politykІван Федоров
ukrainaУкраїна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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