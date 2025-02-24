У Запорізькій області працюють сили ППО
Київ • УНН
У Запорізькій області працюють сили протиповітряної оборони, про що повідомив голова ОВА Іван Федоров. В кількох областях України оголошено повітряну тривогу через виявлення груп ворожих безпілотників.
У Запорізькій області працюють сили ППО. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях
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У низці областей України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають, що зафіксовано кілька груп ворожих безпілотників.