У Запорізькій області працюють сили ППО. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях - повідомив Федоров.

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У низці областей України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають, що зафіксовано кілька груп ворожих безпілотників.