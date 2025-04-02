В Запорожской области дрон убил мужчину и ранил двух гражданских

В прифронтовой громаде Запорожской области в результате атаки вражеского беспилотника погиб местный житель, еще два человека получили ранения. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По информации, дрон попал в гражданские автомобили, припаркованные возле жилого дома.

В результате удара 45-летний мужчина получил смертельные травмы. Еще двое пострадавших – 44-летний мужчина и 39-летняя женщина.

Взрыв повлек за собой значительные повреждения транспорта и близлежащих зданий. Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и по возможности находиться в укрытиях.

Напомним

Ранее было проинформировано, что вражеский дрон нанес удар по гражданским объектам в Запорожской области, убив мирного жителя.

Враг атаковал прифронтовую громаду Запорожской области: погиб человек