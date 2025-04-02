В Запорожской области дрон убил мужчину и ранил двух гражданских
Киев • УНН
В прифронтовой громаде Запорожской области вражеский дрон попал в гражданские авто. Погиб 45-летний мужчина, еще два человека, мужчина и женщина, получили ранения.
В прифронтовой громаде Запорожской области в результате атаки вражеского беспилотника погиб местный житель, еще два человека получили ранения. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По информации, дрон попал в гражданские автомобили, припаркованные возле жилого дома.
В результате удара 45-летний мужчина получил смертельные травмы. Еще двое пострадавших – 44-летний мужчина и 39-летняя женщина.
Взрыв повлек за собой значительные повреждения транспорта и близлежащих зданий. Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и по возможности находиться в укрытиях.
Напомним
Ранее было проинформировано, что вражеский дрон нанес удар по гражданским объектам в Запорожской области, убив мирного жителя.
Враг атаковал прифронтовую громаду Запорожской области: погиб человек01.04.25, 23:36 • 6481 просмотр