У Запорізькій області дрон вбив чоловіка та поранив двох цивільних
Київ • УНН
У прифронтовій громаді Запорізької області ворожий дрон влучив у цивільні авто. Загинув 45-річний чоловік, ще двоє людей, чоловік та жінка, отримали поранення.
У прифронтовій громаді Запорізької області внаслідок атаки ворожого безпілотника загинув місцевий мешканець, ще двоє людей зазнали поранень. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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За інформацією, дрон влучив у цивільні автомобілі, що були припарковані біля житлового будинку.
У результаті удару 45-річний чоловік отримав смертельні травми. Ще двоє постраждалих – 44-річний чоловік і 39-річна жінка.
Вибух спричинив значні пошкодження транспорту та прилеглих будівель. Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та за можливості перебувати в укриттях.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що ворожий дрон завдав удару по цивільних об'єктах у Запорізькій області, вбивши мирного жителя.
Ворог атакував прифронтову громаду Запорізької області: загинула людина01.04.25, 23:36 • 6470 переглядiв