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Ворог атакував прифронтову громаду Запорізької області: загинула людина

Київ • УНН

 • 6481 перегляди

Російський дрон завдав удару по цивільних об'єктах у Запорізькій області, вбивши мирного жителя. Голова ОВА Іван Федоров повідомив про черговий злочин росіян.

Ворог атакував прифронтову громаду Запорізької області: загинула людина

Внаслідок атаки росіян по Запорізькій області загинула людина. Про це повідомляє УНН із посиланням на голову обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Деталі

За його словами, удар було нанесено по цивільних об'єктах.

Загинула людина. Такими є попередні наслідки удару ворожого дрону по прифронтовій громаді Запорізької області

- написав Федоров.

Він додав, що держава-терорист росія вкотре бʼє по цивільній інфраструктурі і вбиває мирних українців.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відсутність ударів "шахедами" по Україні минулої ночі. За його словами, це могло бути спричинено погодніми умовами, або тим, що Україна передала США інформацію про недотримання рф енергетичного перемир'я.

ростовська область рф під атакою дронів: у Таганрозі пролунали вибухи01.04.25, 23:26 • 5742 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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